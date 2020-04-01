«Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые пассажиры, распоряжением коменданта до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и некоторые виды экономической деятельности. Новым решением работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного, прекращается», — говорится в сообщении.
В Армении в связи с распространением коронавирусной инфекции с 16 марта по 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, временно прекращена работа всех предприятий, кроме стратегически важных, введены ограничения на передвижение граждан.
В стране также не работает общественный транспорт, за исключением железнодорожного, приостановлены автобусные междугородние пассажирские перевозки. Разрешается поездка на автомобиле, однако на количество пассажиров также наложены ограничения.
Согласно последним данным, а Армении зафиксирован 571 случай заражения коронавирусом, три человека скончались, 31 выздоровел.