В Ереване в связи с распространением коронавируса временно приостановлена работа метро. Об этом в среду, 1 марта, сообщила пресс-служба метрополитена, передает РИА Новости

«Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые пассажиры, распоряжением коменданта до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и некоторые виды экономической деятельности. Новым решением работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного, прекращается», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В стране также не работает общественный транспорт, за исключением железнодорожного, приостановлены автобусные междугородние пассажирские перевозки. Разрешается поездка на автомобиле, однако на количество пассажиров также наложены ограничения.

Согласно последним данным, а Армении зафиксирован 571 случай заражения коронавирусом, три человека скончались, 31 выздоровел.