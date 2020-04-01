Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что эвакуированые из Вьетнама украинцы, которые бежали из автобусов и уклонились от обсервации, как минимум, заплатят штраф в 17 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Об этом министр написал 1 апреля в своем Facebook

Тех украинских туристов, у кого обнаружится коронавирус, могут арестовать и отправить за решетку на три года.

«Никаких игрушек и шуток… у нас уже погибло от вируса 17 человек», — написал Аваков.

Только не карантин. Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в «Борисполе» © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все прибывающие из-за границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращении на родину и сдать тесты на COVID-19.