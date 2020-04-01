Тех украинских туристов, у кого обнаружится коронавирус, могут арестовать и отправить за решетку на три года.
«Никаких игрушек и шуток… у нас уже погибло от вируса 17 человек», — написал Аваков.
Также Аваков заявил, что он возмущен неоправданным хамством некоторых пассажиров, «тупостью некоторых исполнителей из некоторых министерств» при обустройстве обсервации и действиями «идиотов-организаторов» в отеле «Казацкий», которые решили отключить отопление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все прибывающие из-за границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращении на родину и сдать тесты на COVID-19.