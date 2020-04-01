Тех украинских туристов, у кого обнаружится коронавирус, могут арестовать и отправить за решетку на три года.

«Никаких игрушек и шуток… у нас уже погибло от вируса 17 человек», — написал Аваков.

Только не карантин. Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в «Борисполе»
Только не карантин. Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в «Борисполе»
© РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк
Также Аваков заявил, что он возмущен неоправданным хамством некоторых пассажиров, «тупостью некоторых исполнителей из некоторых министерств» при обустройстве обсервации и действиями «идиотов-организаторов» в отеле «Казацкий», которые решили отключить отопление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все прибывающие из-за границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращении на родину и сдать тесты на COVID-19.

 

 