Кабинет министров Украины проводит конкурс по сбору инновационных идей, направленных на поддержку и обеспечение жизнедеятельности в условиях борьбы с коронавирусом в стране. Об этом 31 марта написал в своем Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров

За минувшие сутки на Украине коронавирусом заболели еще 120 человек. Общее количество выявленных случаев составляет 669.

«Мы объявляем старт национального онлайн-челленджа #HackCorona in Ukraine… Лучшие проекты будут реализованы или получат финансовую поддержку. Общий призовой фонд 4 млн грн (около 12 млн рублей). Делись идеями, получай вознаграждение и меняй ход будущего Украины! Подать заявку можно до 6 апреля», — написал министр.

По его словам, каждый может подать свою идею или предложить уже готовый проект, если это:

— Электронные сервисы, противодействующие распространению эпидемии;

— Социальные, образовательные, административные или иные публичные админуслуги для граждан, которые особенно актуальны во время карантина;

— Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина;

— Сервисы направлены на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Отбирать лучших будет жюри, в которое, в частности, вошли заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, представитель посольства Швейцарии на Украине Илона Постемская, а также представитель программы развития ООН на Украине Дафина Герчева.

Идею поддержали программа EGAP, финансируемая Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемая Фондом Восточная Европа и Innovabridge и Программа развития ООН (ПРООН).