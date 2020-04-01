Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в отношении которого расследуется ряд дел, скорее всего, не понесёт наказания, поскольку его фракция в парламенте проголосовала за открытие рынка земли. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

«С политической точки зрения мы видим, что за закон голосовала (вместе с частью фракции «Слуга народа» — ред.) фракция «Голос», это те же самые «слуги народа», просто им не хватило места рядом с Зеленским. Это тот же самый проект, с теми же бенефициарами. Голосовала фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко», — сказал Слободчук.

По его мнению, тем самым Порошенко оградил себя от реального расследования нарушений, допущенных во времена его президентства, расследование будет простой имитацией.

«Попытаются «прессануть» Порошенко через Генпрокуратуру, через ГБР, но дадут эту ситуацию отыграть. Формально президент будет потрясать кулаком, будут какие-то дела возбуждать, а потом всё это спихнут на следственное управление и его же потом и сделают крайним, есть договорённость, что это всё будет имитацией», — считает эксперт.

«В крайнем случае Порошенко ждёт солнечная Австрия. Или солнечная Россия. Или другая страна, где у него есть крупные инвестиции. Поэтому так собрали голоса, плюс дали «порохоботам» небольшую квоту при власти. Вот такие расклады», — обрисовал ситуацию Слободчук.

Полностью интервью можно прочитать здесь.