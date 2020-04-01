Открытие рынка земли на Украине в том виде, как это сейчас делается, приведёт к таким же социальным последствиям, к каким привела в 90-е годы прошлого века приватизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

По словам Слободчука, социальные последствия открытия рынка земли будут «такие же, какие мы видели в 90-е годы, когда зачастую те же самые люди, ныне постаревшие комсомольцы, рассказывали, как необходима приватизация, как после этого все заживём хорошо, как будем собственниками фабрик, заводов, газет, пароходов…».

Эксперт добавил: «Собственники фабрик-заводов действительно появились, но только их оказалось немного, их называют — олигархи. А остальные получили фирменный «шиш с маслом».

«В данном случае будет то же самое», — считает Слободчук.

По его словам, законом не предусмотрены серьёзные барьеры для концентрации крупных земельных наделов в одних руках — «Барьер был один озвучен: не более ста гектаров, но его рассматривают как временную меру».

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