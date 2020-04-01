Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза в отношении Белоруссии, введенным в 2004 году из-за притеснения оппозиционных политиков. Соответствующий документ опубликован 31 марта на официальном сайте ЕС

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