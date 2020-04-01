«Решение Совета продлевает ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна, где наблюдается процесс стабилизации и ассоциации, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страны EFTA Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому решению», — говорится в сообщении.
Согласно принятым ЕС ограничениям, на Белоруссию наложено эмбарго на поставки оружия, заморожены активы в европейских банках. В ЕС запрещен въезд граждан, причастных к исчезновению оппозиционных политиков, журналистов и бизнесменов.