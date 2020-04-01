Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия стала самой большой проблемой для планеты со времен Второй мировой войны. Его слова прозвучали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 1 апреля

По его словам, COVID-19 может привести к величайшему в истории экономическому спаду.

«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — отметил Гутерриш.

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Гутерриш подчеркнул, что мир сейчас нуждается в солидарности, так как болезнь поражает общества, унося жизни и лишая людей средств к существованию.