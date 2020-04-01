По его словам, COVID-19 может привести к величайшему в истории экономическому спаду.
«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — отметил Гутерриш.
Он добавил, что COVID-19 — величайшее испытание, с которым страны мира столкнулись с момента создания Организации Объединенных Наций
Гутерриш подчеркнул, что мир сейчас нуждается в солидарности, так как болезнь поражает общества, унося жизни и лишая людей средств к существованию.