Открытие рынка земли на Украине позволит крупным латифундистам легализовать свои владения, при этом скоро выяснится, что латифундиям не нужно столько рабочих рук. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

По словам Слободчука, принятие закона о рынке земли означает, что будут легализованы крупные аграрные латифундии.

«Их собственники испытывали проблемы с привлечением кредитов, с выходом на IPO и так далее. Потому что у крупных собственников латифундии, как правило, через подставных лиц оформлены на чужие паспорта зачастую. Такие разрозненные лоскутки, их надо свести вместе. Теперь они смогут свою собственность легализовать», — пояснил эксперт, добавив, что на украинскую земли будут претендовать и транснациональные корпорации, для захода которых оставлены «лазейки».

Слободчук отметил, что теперь будет меняться весь уклад жизни украинского села, поскольку окажется, что латифундиям не нужно столько рабочих рук, сколько есть сейчас.

«Как работают транснациональные компании, крупные агрохолдинги? Они привезли рабочих, поселили в вагончик, те сделали работу, увезли. Им местные не нужны», — рассказал эксперт. Он подчеркнул, что «все эти россказни о том, что будут инвестиции в село и так далее, — это просто геббельсовский обман, наоборот, это отсекает максимально местных жителей от процесса производства в АПК».

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