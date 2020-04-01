На Украине теперь можно применять для лечения коронавируса не зарегистрированные в стране медикаменты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщается 1 апреля на официальном портале Верховной Рады

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP,

Также разрешается применять зарегистрированные лекарства по показаниям, которые не определены инструкцией для медицинского применения, но эффективность которых при борьбе с вирусом доказана другими странами.

К 1 апреля, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировали почти 840 тысяч случаев коронавируса. Панедемия унесла жизни более 40 тысяч человек. При этом свыше 175 тысяч пациентов выздоровели.