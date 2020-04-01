Законом разрешается применять для лечения COVID-19 не зарегистрированные на Украине лекарственные средства, которые рекомендовали официальные органы США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Израиля, Канады, КНР и Японии.
Также разрешается применять зарегистрированные лекарства по показаниям, которые не определены инструкцией для медицинского применения, но эффективность которых при борьбе с вирусом доказана другими странами.
К 1 апреля, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировали почти 840 тысяч случаев коронавируса. Панедемия унесла жизни более 40 тысяч человек. При этом свыше 175 тысяч пациентов выздоровели.