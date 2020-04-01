В Харькове помещение Дворца спорта могут переоборудовать под больницу в случае увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» 31 марта заявил мэр города Геннадий Кернес

Площадь харьковского Дворца спорта, расположенного на Проспекте Петра Григоренко — более 19 тысяч квадратных метров.

«Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно выстроить больницу. Вы сами понимаете — там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать», — заявил Кернес.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В Харькове пока не выявлено ни одного случая заболевания COVID.