Площадь харьковского Дворца спорта, расположенного на Проспекте Петра Григоренко — более 19 тысяч квадратных метров.
«Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно выстроить больницу. Вы сами понимаете — там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать», — заявил Кернес.
Он также отметил, что если в больницах не будет хватать мест, под размещение зараженных будут рассматривать и другие городские объекты.
По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В Харькове пока не выявлено ни одного случая заболевания COVID.