Накануне Дня смеха власти нескольких стран попросили своих граждан не шутить над коронавирусом, пандемия которого уже унесла жизни более 42 тысяч человек по всему миру. Об этом 1 апреля сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на издание The Hill

Коронавирус в Европе: в Венгрии - «диктатура Орбана», в Испании, Франции, Великобритании и Нидерландах - рекорды смертности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе», — говорится в заявлении управления кибербезопасности индийского штата Махараштра.

Попросили своих сограждан воздержаться от неподобающего юмора и власти ФРГ.

По данным Университета Джона Хопкинса, к 1 апреля коронавирусную инфекцию в мире подхватили уже почти 840 тысяч человек.