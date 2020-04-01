В Таиланде любителям черного юмора грозят пятилетним сроком лишения свободы. Готовы возбуждать уголовные дела в отношении шутников и в Индии, где полиция дубинками наказывает нарушителей карантина.
«Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе», — говорится в заявлении управления кибербезопасности индийского штата Махараштра.
Попросили своих сограждан воздержаться от неподобающего юмора и власти ФРГ.
По данным Университета Джона Хопкинса, к 1 апреля коронавирусную инфекцию в мире подхватили уже почти 840 тысяч человек.