Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, в Одесском областном клиническом центре есть 300 инфекционных коек для зараженных коронавирусом, 10 аппаратов ИВЛ, 19 анестезиологов и 13 врачей.
«У нас реально работает шесть врачей-анестезиологов, хотя по ставкам заполнено 12. В основном медсестры старше 60 лет — все они написали заявления за свой счет. Другие отделения больницы — разукомплектованные полностью. В кардиологической терапии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционных больных, работает одна санитарка», — заявили сотрудники центра.
Они также отметили, что руководство медучреждения не реагирует на проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники — у врачей нет ни необходимого оборудования, ни протокола лечения пациентов с коронавирусом. Для личной защиты, по словам медработников, у них есть всего 1 тысяча масок-респираторов и 100 защитных костюмов — в режиме предоставления помощи зараженным их хватит на четыре дня.
Сотрудники центра также пожаловались, что у них нет необходимого оборудования.
«У нас в отделении есть только шесть аппаратов (ИВЛ — ред.), три из них были у нас еще до распространения коронавируса. Кроме аппаратов нужны также расходные материалы: интубационные маски, фильтры, катетеры, системы, шприцы и препараты для оказания симптоматической помощи», — заявили медработники.
По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В связи с распространением заболевания в стране объявлен режим ЧС.