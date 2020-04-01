Сотрудники Одесского областного клинического центра, который вошел в перечень больниц для госпитализации инфицированных коронавирусом, заявили о том, что учреждение не готово к наплыву пациентов. Видеообращение медиков появилось на странице одесситки Дарьи Петрук 31 марта

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины, в Одесском областном клиническом центре есть 300 инфекционных коек для зараженных коронавирусом, 10 аппаратов ИВЛ, 19 анестезиологов и 13 врачей.

«У нас реально работает шесть врачей-анестезиологов, хотя по ставкам заполнено 12. В основном медсестры старше 60 лет — все они написали заявления за свой счет. Другие отделения больницы — разукомплектованные полностью. В кардиологической терапии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционных больных, работает одна санитарка», — заявили сотрудники центра.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Сотрудники центра также пожаловались, что у них нет необходимого оборудования.

«У нас в отделении есть только шесть аппаратов (ИВЛ — ред.), три из них были у нас еще до распространения коронавируса. Кроме аппаратов нужны также расходные материалы: интубационные маски, фильтры, катетеры, системы, шприцы и препараты для оказания симптоматической помощи», — заявили медработники.

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В связи с распространением заболевания в стране объявлен режим ЧС.