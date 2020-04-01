Центр Горловки испытал на себе последствия артиллерийского удара со стороны подразделений украинской армии. Об этом 1 апреля со ссылкой на главу городской администрации Ивана Приходько сообщает РИА Новости

Под огнем оказалось трамвайно-троллейбусное управление города.

«Повреждены или полностью вышли из строя шесть новых автобусов "Донбасс"», — цитирует Приходько информагентство.

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По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики 151 боеприпас.

Огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра.

В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов, в том числе окраины Донецка.