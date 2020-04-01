Под огнем оказалось трамвайно-троллейбусное управление города.
«Повреждены или полностью вышли из строя шесть новых автобусов "Донбасс"», — цитирует Приходько информагентство.
О жертвах среди мирного населения не сообщается.
По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики 151 боеприпас.
Огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов, в том числе окраины Донецка.