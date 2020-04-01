Белоруссия в числе остальных постсоветских стран попросила Россию о помощи в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 1 марта, со ссылкой на собственный источник в российских госструктурах, сообщило издание «Коммерсантъ»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, в карантине нет необходимости, так как ситуация находится под контролем Минздрава. В стране работают учебные заведения, проходят спортивные мероприятия и идет подготовка к фестивалю «Славянский базар в Витебске».

Глава государства также предлагал различные методы борьбы с заболеванием — от водки и бани до работы в поле и хоккея на льду.

«Белоруссия, как рассказали "Ъ" собеседники в российских госструктурах, находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Подобные запросы, рассказал информированный источник "Ъ", по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении», — говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, собеседник отметил, что надеется на более ответственное отношение властей к угрозе эпидемии коронавируса.