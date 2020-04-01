На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 645. Об этом вечером вторника, 31 марта, сообщила пресс-служба Минздрава

Во вторник, по состоянию на 10:00, сообщалось о 549 зараженных COVID-19.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта на Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Еще 10 пациентам удалось выздороветь — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в организме.

С 17 марта на Украине действует общенациональный карантин, а с 26 марта — режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.