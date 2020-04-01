Издание Украина.ру продолжает выпускать «Международную панораму», несмотря на пандемию.

В 4-м выпуске автор и ведущая Олеся Орленко вместе с Винсеном Буле (член Французской коммунистической партии, сотрудник муниципалитета 13-го округа Парижа) обсудили:

— какие меры приняли в Европе (в частности, во Франции) для борьбы с коронавирусом;

— как помогают малоимущим в обсервации;

— ограничение прав европейцев под прикрытием борьбы с болезнью.

СПРАВКА. Спецпроект «Международная панорама» — еженедельные выпуски, посвященные мировой политике. Наши гости это лидеры общественного мнения, живущие за пределами России. Мы говорим с ними о том, о чём боятся говорить другие.