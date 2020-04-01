Он отметил, что на Украине с финансами традиционно все очень плохо, но борьба с коронавирусом требует еще дополнительных средств. Зеленскому нужно было продавить этот скандальный закон в Раде, но теперь глава государства в ситуации «пан или пропал».
«Понимаете, победителей не судят. Если Зеленскому удастся выровнять ситуацию в экономике, то никто и не вспомнит о его обещаниях или о том, что он говорил несколько дней назад. А если не удастся, то ему вспомнят даже то, чего он не делал», — констатировал Бондаренко.
При этом он считает, что оппозиция не сможет отменить скандальный закон, поскольку она протестует против его принятия только для того, чтобы сохранить лицо перед своими избирателями.
Радикалы же, обещавшие массовые уличные протесты, не смогут реализовать свои угрозы из-за введенного карантина, отметил эксперт.