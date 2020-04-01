Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «отправиться на свалку истории», если после принятия закона о рынке земли не удастся поднять экономику страны, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 31 марта

Он отметил, что на Украине с финансами традиционно все очень плохо, но борьба с коронавирусом требует еще дополнительных средств. Зеленскому нужно было продавить этот скандальный закон в Раде, но теперь глава государства в ситуации «пан или пропал».

«Понимаете, победителей не судят. Если Зеленскому удастся выровнять ситуацию в экономике, то никто и не вспомнит о его обещаниях или о том, что он говорил несколько дней назад. А если не удастся, то ему вспомнят даже то, чего он не делал», — констатировал Бондаренко.

Счет за "ночь земли". Новая конструкция власти Зеленского © REUTERS, AP

Радикалы же, обещавшие массовые уличные протесты, не смогут реализовать свои угрозы из-за введенного карантина, отметил эксперт.