Меры, принятые правительствами по всему миру в связи с пандемией коронавируса COVID-19, наносят существенный удар по промышленности во многих частях мира, сказано в заявлении корпорации ArcelorMittal, владеющей на Украине металлургическим комбинатом в Кривом Роге

Из-за этого крупнейшая в мире металлургическая компания сокращает производство. В каждой стране, где работают предприятия компании, это будет делаться в соответствии с местным спросом и требованиями властей.

«Там, где спрос на нашу продукцию сохраняется, например, на упаковку для пищевых продуктов, мы будем стремиться поддерживать объемы операций, чтобы мы могли удовлетворить требования клиентов», — говорится в сообщении ArcelorMittal.

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Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория. Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно.