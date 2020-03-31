Украинская оппозиция только для проформы делает попытки оспорить скандальный закон о рынке земли, а националисты не пойдут на марши протестов из-за коронавируса, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 31 марта

Он ответил отрицательно на вопрос о том, смогут ли партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» и «Батькивщина» оспорить в Конституционном суде закон о рынке земли.

«Я думаю, что вряд ли. В данной ситуации им нужно было сохранить лицо перед своими избирателями, чтобы сказать им — «мы делали все, что могли, но были же нарушения» — не более того», — сказал эксперт.

Счет за "ночь земли". Новая конструкция власти Зеленского © REUTERS, AP

«В условиях карантина акции протеста вряд ли возможны. Тем более, что людям, которые живут на селе, сейчас не до протестов, у них сейчас начинается посевная», констатировал Константин Бондаренко.

Подробнее читайте в интервью Константина Бондаренко изданию Украина.ру