Он ответил отрицательно на вопрос о том, смогут ли партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» и «Батькивщина» оспорить в Конституционном суде закон о рынке земли.
«Я думаю, что вряд ли. В данной ситуации им нужно было сохранить лицо перед своими избирателями, чтобы сказать им — «мы делали все, что могли, но были же нарушения» — не более того», — сказал эксперт.
Он также отметил, что не считает возможными протесты против рынка земли, которые обещали устроить по всей стране националисты и общественные активисты.
«В условиях карантина акции протеста вряд ли возможны. Тем более, что людям, которые живут на селе, сейчас не до протестов, у них сейчас начинается посевная», констатировал Константин Бондаренко.
Подробнее читайте в интервью Константина Бондаренко изданию Украина.ру