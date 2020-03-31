«Прекрасные европейцы! То, что Донбасс шесть лет утюжат артобстрелами, их не беспокоит. А беспокоит то, что мешают совать нос в чужие дела. Причем, по объективным причинам, из-за пандемии», — отмечает Telegram-канал Украина.ру
Ранее специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау отметила, что антикоронавирусные меры не должны создавать дополнительные препятствия для доступа СММ на все территории Украины, в частности в зону конфликта на Донбассе.
Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, подчеркнула она.