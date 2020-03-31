Министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, в обнародованном накануне совместном заявлении, выразили озабоченность ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Донбассе с 21 марта, пишет Telegram-канал Украина.ру 31 марта

«Прекрасные европейцы! То, что Донбасс шесть лет утюжат артобстрелами, их не беспокоит. А беспокоит то, что мешают совать нос в чужие дела. Причем, по объективным причинам, из-за пандемии», — отмечает Telegram-канал Украина.ру

Остановить коронавирус и войну. ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, подчеркнула она.