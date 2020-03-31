Главный врач городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о положительном тесте на COVID-19 и самоизолировался в рабочем кабинете. 24 марта он общался с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Путин регулярно проходит тестирование, всё нормально

В сообщении на своей странице в Facebook медик рассказал о своём состоянии.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — написал главный врач городской больницы №40 Денис Проценко.

Больница в московском посёлке Коммунарка, одна из лучших в стране, стала центром по изучению и лечению нового вируса. Именно туда привозят пациентов, у кого подтверждён диагноз COVID-19. Президент России Владимир Путин 24 марта посетил это учреждение и высоко оценил организацию рабочего процесса. Главный врач лично показывал главе государства больницу. После осмотра отделений Путин тщательно продезинфицировал руки так, как показали медики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в тот день Путин здоровался с Проценко за руку и продолжает так здороваться со своими собеседниками, но, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Кроме того, президент регулярно проходит тест, всё нормально.