Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в какой-то момент консультации по Донбассу в Минске перестали быть эффективными, и чтобы выяснить причину, он был вынужден лично присутствовать в Минске 11 марта. Об этом он заявил 31 марта во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялось онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы.

«В прошлом, 11 марта я присутствовал в Минске, так как с нашей стороны на наш взгляд, после встречи в Париже лидеров нормандского формата имплементация соглашения должна происходить через решение минской контактной группы. Мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать. Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать», — сказал Ермак.

Также глава Офиса отметил, что приглашал к участию представителей Германии и Франции, однако в связи с пандемией коронавируса они не смогли приехать.