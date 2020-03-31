Руководитель Офиса президента Андрей Ермак остановил попытки депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса назначить в одно из министерств на должность заместителя министра «человека из прошлой власти». Об этом он заявил 31 марта во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

По его словам, Гео Лерос — это гражданин Украины, настоящее имя которого Курехян Георг Багратович, и его используют люди как инструмент борьбы с командой президента.

«Этот господин, который называет себя Гео Лерос… Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной, а с украинской властью, с командой президента. Я действительно, это происходило в ОП, остановил попытки этого господина, депутата партии «Слуга народа», обманным путем назначить на должность заместителя министра человека с прошлой власти, которая работала в КГГА», — заявил он.