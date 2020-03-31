Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко пояснил, почему фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовала за закон об открытии рынка земли. Об этом 31 марта он рассказал в комментарии корреспонденту издания Украина.ру

Украинский политолог Владимир Фесенко пояснил, что мотивов проголосовать за отмену моратория на продажу земли у политсилы Петра Порошенко было несколько. Порошенко объяснил, почему его партия решила проголосовать за рынок земли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Здесь все просто, фракция Порошенко проголосовала за тот законопроект, который они политически продвигали все годы, пока Петр Алексеевич находился на Банковой. Порошенко хотел бы тогда сделать то же самое (в смысле принять закон об открытии рынка земли), но побоялся, да и голосов для этого тогда у Порошенко не было», — пояснил политолог.

Кроме того, Фесенко считает, что Порошенко ни в коем случае нельзя было идти против своих западных партнеров, которые открыто настаивали на необходимости такого закона для Украины.

«Они бы явно не поняли такого политического поворота с его стороны», — подчеркнул эксперт.

А кроме того, по мнению Фесенко, данный закон очень выгоден лично Петру Алексеевичу как крупному украинскому латифундисту.

Полный текст интервью Владимира Фесенко читайте здесь