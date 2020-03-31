Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что никаких серьезных уличных протестов против принятия закона об открытии рынка земли ожидать не стоит. Об этом 31 марта он рассказал в комментарии корреспонденту издания Украина.ру

Украинский политолог Владимир Фесенко напоминает, что, хотя в Киеве нет чрезвычайного положения и других жестких ограничений, но запрет на проведения массовых мероприятий в связи с карантином существует.

«При этом я напомню, что даже когда можно было проводить акции протеста, они были около Верховной Рады, но количество участвующих в них было несравнимо меньше, чем некоторые другие политические акции, не говоря уже о Майданах», — отмечает он. Бондаренко: Похоже, украинской земля только на Донбассе и останется © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, Фесенко указывает на то, что значительная часть ранее проходивших акций протеста против закона о земле, были проплачены различными политическими силами, в том числе и олигархом Игорем Коломойским.

А учитывая тот факт, что за принятие этого закона проголосовали такие политсилы, как «ЕС» Петра Порошенко и «Голос» Вакарчука, протестный потенциал противников земельного закона не так высок.

«Поэтому я бы не ожидал каких-либо массовых протестов» — подчеркнул он.

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