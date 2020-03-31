Владимир Фесенко подчеркнул, что ситуативное большинство в Верховной Раде складывается постоянно по различным вопросам. Оно было, есть и будет, как и в других парламентах мира.
«Я напомню, как голосовали депутаты по кадровым вопросам, в одном случае «Слугу народа» поддержало «ОПЗЖ», в другом случае «Голос». А вот фракция Порошенко по бюджету или тем же кадровым вопросам не голосовала», — уточнил украинский политолог.
Он отметил еще один момент — в связи с карантином во фракции «Слуга народа» отсутствовали 14 депутатов, а поэтому принятие решения по закону о земле только силами пропрезидентской фракции было невозможно.
Учитывая все эти факторы, утверждение о каком-то формализованном сотрудничестве фракции «Слуга народа» с фракцией «Европейская солидарность» Порошенко не имеет под собой никаких оснований, настаивает Фесенко.
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