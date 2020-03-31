Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко не считает, что после совместного голосования при принятии закона об открытии рынка земли можно утверждать о формировании ситуативной коалиции «Слуги народа» с фракциями Порошенко и «Голоса». Об этом 31 марта он рассказал в комментарии корреспонденту издания Украина.ру

Владимир Фесенко подчеркнул, что ситуативное большинство в Верховной Раде складывается постоянно по различным вопросам. Оно было, есть и будет, как и в других парламентах мира. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я напомню, как голосовали депутаты по кадровым вопросам, в одном случае «Слугу народа» поддержало «ОПЗЖ», в другом случае «Голос». А вот фракция Порошенко по бюджету или тем же кадровым вопросам не голосовала», — уточнил украинский политолог.

Он отметил еще один момент — в связи с карантином во фракции «Слуга народа» отсутствовали 14 депутатов, а поэтому принятие решения по закону о земле только силами пропрезидентской фракции было невозможно.

Учитывая все эти факторы, утверждение о каком-то формализованном сотрудничестве фракции «Слуга народа» с фракцией «Европейская солидарность» Порошенко не имеет под собой никаких оснований, настаивает Фесенко.

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