Власть Украины в настоящее время концентрируется на обеспечении инфраструктуры и обсервации эвакуированных граждан. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 31 марта во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

«Сегодня мы концентрируемся по двум направлениям: обеспечение готовности инфраструктуры от крупных до маленьких городков. Если кто-то из граждан начинает болеть, чтобы можно было подтвердить диагноз, оказать всю необходимую помощь. Во-вторых, в течение последних недель тысячи граждан Украины вернулись из городов, где есть очаги возгорания коронавируса. Поэтому для власти является очень важным вопросом обсервация этих людей и контроль их здоровья», — сообщил Ермак.

Также глава Офиса президента заявил, что в ближайшее время на Украине будет решен вопрос с обеспечением населения защитными средствами.