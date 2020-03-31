По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% — полную потерю дохода, 14% — потерю работы, 10% — финансовые убытки (например, из-за возврата билетов).
Также отмечается, что суммарно 60% украинцев понесли финансовые потери. Только 43% тех, кто работал или учился до карантина, продолжают регулярно посещать место работы или учебы.
Продолжили работать или учиться дистанционно 24% опрошенных. При этом 8% опрошенных отметили, что работают больше, чем раньше, а 30% — что работают меньше.
Опрос компании Info Sapiens проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов.
Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.
Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.