Из-за карантина, который украинские власти ввели до 24 апреля, чтобы побороть коронавирус, 10% украинцев перестали получать доход, поскольку лишились работы. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года

По данным опроса, проведенного 25-29 марта, 38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% — полную потерю дохода, 14% — потерю работы, 10% — финансовые убытки (например, из-за возврата билетов).

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Продолжили работать или учиться дистанционно 24% опрошенных. При этом 8% опрошенных отметили, что работают больше, чем раньше, а 30% — что работают меньше.

Опрос компании Info Sapiens проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.