«У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана" и по делам, которые расследуются следователями СБУ», — заявил Трепак.
По его мнению, подобное перераспределений полномочий в Офисе генпрокурора является способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.
Напомним, Венедиктова стала генпрокурором после того, как ее предшественник Руслан Рябошапка не смог показать результаты в расследовании ряда резонансных дел, в том числе и по делам Майдана.
Трепак работал в ГПУ под руководством Рябошапки, и его можно считать ответственным за провал следствия по данным делам.