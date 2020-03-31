«У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана" и по делам, которые расследуются следователями СБУ», — заявил Трепак.

Генпрокурор Венедиктова прокомментировала отставку своего зама Трепака
Генпрокурор Венедиктова прокомментировала отставку своего зама Трепака
© Facebook, Ирина Венедиктова
По его мнению, подобное перераспределений полномочий в Офисе генпрокурора является способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора. 

Напомним, Венедиктова стала генпрокурором после того, как ее предшественник Руслан Рябошапка не смог показать результаты в расследовании ряда резонансных дел, в том числе и по делам Майдана. 

Трепак работал в ГПУ под руководством Рябошапки, и его можно считать ответственным за провал следствия по данным делам.  