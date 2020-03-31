Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора накануне, которое он подал по собственному желанию. Об этом 31 марта Трепак рассказал в комментарии ZN.UA

«У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по "делам Майдана" и по делам, которые расследуются следователями СБУ», — заявил Трепак.

Генпрокурор Венедиктова прокомментировала отставку своего зама Трепака © Facebook, Ирина Венедиктова

Напомним, Венедиктова стала генпрокурором после того, как ее предшественник Руслан Рябошапка не смог показать результаты в расследовании ряда резонансных дел, в том числе и по делам Майдана.

Трепак работал в ГПУ под руководством Рябошапки, и его можно считать ответственным за провал следствия по данным делам.