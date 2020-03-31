«Карантин не вечен. Выйдем из него, сможем скорректировать все, что захотим. Или у кого-то есть сомнения, что эта власть ослабевает с каждым днем?» — говорится в сообщении.
Отмечается, что земельное законодательство изменили с нарушениями регламента и в спешке, что дает возможность в будущем использовать суды для корректировки этого законодательства.
При этом «Рух» приветствует принятие закона в целом, что, по их мнению, отдаляет Украину от России. В организации считают, что если бы закон не приняли, Украине пришлось бы просить деньги у России, а не у Международного валютного фонда (МВФ).