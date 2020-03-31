Члены общественной организации «Рух сопротивления капитуляции», куда, в частности, входят участники боевых действий в Донбассе, ждет завершения карантина, чтобы выйти на протесты против рынка земли и закона о банках. Об этом организация сообщила в Facebook 31 марта

Не так страшен коронавирус, как МВФ. Рада провалила бюджет, но приняла закон о продаже земли © AP,

Отмечается, что земельное законодательство изменили с нарушениями регламента и в спешке, что дает возможность в будущем использовать суды для корректировки этого законодательства.

При этом «Рух» приветствует принятие закона в целом, что, по их мнению, отдаляет Украину от России. В организации считают, что если бы закон не приняли, Украине пришлось бы просить деньги у России, а не у Международного валютного фонда (МВФ).