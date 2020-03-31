Киевские власти ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции, сумма которых достигает 34 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей) и определили уголовную ответственность

Об этом 31 марта мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге.

«Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей), второе нарушение — 34 тысячи гривен. И для тех, кто совсем не понимает и нарушает правило в третий раз, — уголовная ответственность», — заявил глава столицы.

Он призвал киевлян предоставлять информацию об известных им случаях заболевания людей, которые контактировали с потенциально больными.

Среди всех регионов Украины, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19, самая сложная ситуация в столице.

Как уточнил Кличко, за сутки в городе установлено пять новых случаев заболевания (четверо в возрасте от 45 до 49 лет и 55-летний медицинский сотрудник), таким образом, количество заболевших достигло 107. Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо на самолечении дома.