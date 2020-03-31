От принятого закона о рынке земли на Украине проиграют все, кроме тех, кто скупит землю через подставных лиц. Об этом 31 марта написал бывший министр экономки Украины Тимофей Милованов в Facebook

«Принятый закон о земле повторит ваучерную приватизацию. Но теперь с землёй. Те, кто пытается защитить людей и не допустить распродажи земли из-за ограничений на продажу земли юридическим лицам, достигнут противоположного: крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц. Это несправедливо и экономически неэффективно», — написал бывший министр экономки Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Милованов считает, что, согласно новым правилам, честный рынок ограничит конкуренция, а владельцы земли получат несправедливую цену. Чтобы этого избежать, бывший министр предлагает разрешить покупку земли фирмам и компаниям на рынке с 2021, а не с 2024 года.

На внеочередном заседании в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада приняла закон об отмене с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Право собственности предлагают также предоставить банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Парламенту пришлось снять ограничения, потому что это одно из требований МВФ для предоставления очередного кредита. По словам президента Украины Владимира Зеленского, теперь Киев может рассчитывать на займ в размере до $8 млрд.