Как написал 31 марта Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля об ослаблении карантинного режима истолковали неверно

Накануне в эфире программы «Свобода слова» глава правительства заявил, что Кабмин рассматривает возможность ослабления карантинных мер в стране, чтобы запустить экономику. По словам Дениса Шмыгаля, люди должны работать, у них нет возможности сидеть дома 2-3 месяца, потому что у многих нет финансовой подушки, кроме того, Украина не такая богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване. Власти Тернопольской области не исключают, что коронавирус «косит» украинцев еще с прошлого года © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

«Слова премьер-министра о послабление карантина неправильно истолкованы. В ближайшие 2-3 недели это невозможно сделать, по самым оптимистическим прогнозам Офиса президента, мы пройдём пик эпидемии коронавируса 15-20 апреля, потом необходимо будет ещё дней 20, чтобы не было регрессии», — говорится в сообщении Telegram-канала «Резидент».

Эпидемиологическая динамика в стране действительно не позволяет в ближайшее время ослабить принятые меры по сдерживанию эпидемии COVID-19. Количество заболевших коронавирусом выросло до 549 человек (за сутки 69 новых случаев), 13 пациентов скончались, 8 выздоровели. Наиболее сложная обстановка в Киеве (107 случаев), Черновицкой и Тернопольской областях (90 и 78 случаев соответственно).