Жители Тернопольской области Украины могли начать умирать от коронавируса уже в конце 2019 года, когда была зафиксирована вспышка пневмонии. Об этом руководитель управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук сообщил в интервью «Главкому» 31 марта

«Все чаще, и чаще». В Тернопольской области коронавирусом заразились еще два священника © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

При этом, по словам Богайчука, вспышка пневмонии в области была зафиксирована еще в конце прошлого года.

«В связи с чем возникает вопрос, не были ли они уже тогда вызваны коронавирусом? Руководитель управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук не исключает этого факта и прогнозирует в ближайшее время резкое увеличение количества инфицированных», — говорится в сообщении.