Ранее, 25 марта, произошел первый и пока единственный в Тернопольской области официально признанный смертельный случай от Covid-19. В тернопольской больнице скорой помощи скончался 68-летний житель села Ковалевки Монастырского района.
При этом, по словам Богайчука, вспышка пневмонии в области была зафиксирована еще в конце прошлого года.
«В связи с чем возникает вопрос, не были ли они уже тогда вызваны коронавирусом? Руководитель управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук не исключает этого факта и прогнозирует в ближайшее время резкое увеличение количества инфицированных», — говорится в сообщении.