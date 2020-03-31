Министерство здравоохранения Украины определило 240 больниц на 67 тысяч койкомест, которые будут принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией. Об этом 31 марта сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ляшко также отметил, что возле каждой больницы установлены палатки для приема и сортировки больных коронавирусом. В этих больницах насчитывается 4188 коек для изоляции больных, 1716 коек в отделениях интенсивной терапии, а также 1882 аппарата для искусственной вентиляции легких.

Также, по его словам, в больницах уже работает 5860 врачей, среди которых 3700 врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов, а также 2160 анестезиологов.