«Это так называемая "первая волна" больниц — их 240. Все они рассчитаны на больных с коронавирусом. В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест, из них 11 тысяч коек профильных для инфекционных больных», — рассказал он.
Ляшко также отметил, что возле каждой больницы установлены палатки для приема и сортировки больных коронавирусом. В этих больницах насчитывается 4188 коек для изоляции больных, 1716 коек в отделениях интенсивной терапии, а также 1882 аппарата для искусственной вентиляции легких.
Также, по его словам, в больницах уже работает 5860 врачей, среди которых 3700 врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов, а также 2160 анестезиологов.