«У нас была теплая зима, мы получили экономию 8 млрд гривен по выплате субсидий — это средства, которые не были использованы на помощь людям. Мы предложили эти средства положить в фонд по борьбе с коронавирусом и отдать их людям напрямую, то есть эти средства, которые мы забрали из статьи, где бы они были списаны в состав будущих доходов госбюджета», — сказал премьер.
Шмыгаль отметил, что средства из фонда по борьбе с коронавирусом будут направлены на помощь врачам, закупку лекарств, поддержку людей, потерявших работу, и поддержку пенсионеров. По его словам, механизм финансирования из фонда будет понятным и прозрачным.