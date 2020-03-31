Кабинет министров Украины отказался увеличивать финансирование жилищных субсидий во время карантина за счет сэкономленных во время теплой зимы 8,3 млрд гривен (около 24 млрд рублей) и решил перенаправить их на борьбу с коронавирусом в стране. Об этом вечером 30 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу «Свобода слова»

Украина.ру на Youtube Корнилов: Россия хочет помочь Украине в борьбе с коронавирусом, но Киев не готов