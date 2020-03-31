«На обсервацию в отель «Казацкий» вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо, и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира», — говорится в сообщении.
Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские. В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.