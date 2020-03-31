Медики госпитализировали пассажира авиарейса Доха – Киев, который на днях прибыл на Украину и находился в обсервации с остальными пассажирами в отеле «Казацкий» в центре Киева. Об этом вечером 30 марта сообщила Нацполиция Украины на своем сайте

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские. В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.