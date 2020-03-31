Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусом в стране и в мире. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба СНБО

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования на Украине», — говорится в сообщении. Так, согласно информации на сайте, на сегодняшний день у 2642 украинцев подозревается коронавирус.