Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Согласно последним официальным данным, число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 549: 13 человек умерли, восемь выздоровели.

«На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования на Украине», — говорится в сообщении.

Так, согласно информации на сайте, на сегодняшний день у 2642 украинцев подозревается коронавирус.