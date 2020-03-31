Согласно последним официальным данным, число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 549: 13 человек умерли, восемь выздоровели.
«На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования на Украине», — говорится в сообщении.
Так, согласно информации на сайте, на сегодняшний день у 2642 украинцев подозревается коронавирус.