В Кировоградской области Украины ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Распоряжение подписал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, который сообщил об этом на своей странице в Facebook 30 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В частности, Балонь поручил руководителям работ по ликвидации последствий ЧС в городах областного значения проконтролировать предпринимателей, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Кроме того, по словам губернатора, владельцы магазинов будут обязаны обеспечить регулярную дезинфекцию помещений и продажу продуктов питания в фасованном и изолированном виде. В добавок к этому на входах, выходах и в местах расчета необходимо нанести маркировку мест пребывания посетителей для обеспечения соблюдения ими безопасных расстояний.

В распоряжении также указано об установлении информационных табличек о запрете отдыха на детских и спортивных площадках.

По последним данным, в Кировоградской области зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Всего на Украине зарегистрировано 549 случаев коронавируса, из которых 13 — летальные.