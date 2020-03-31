Так, теперь на въездах и выездах из города Кропивницкого, а также Долинского и Александровского районов будут установлены контрольно-пропускные пункты, где будут проводиться температурный скрининг и в случае необходимости — привлекаться эпидемиологи.
В частности, Балонь поручил руководителям работ по ликвидации последствий ЧС в городах областного значения проконтролировать предпринимателей, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.
Кроме того, по словам губернатора, владельцы магазинов будут обязаны обеспечить регулярную дезинфекцию помещений и продажу продуктов питания в фасованном и изолированном виде. В добавок к этому на входах, выходах и в местах расчета необходимо нанести маркировку мест пребывания посетителей для обеспечения соблюдения ими безопасных расстояний.
В распоряжении также указано об установлении информационных табличек о запрете отдыха на детских и спортивных площадках.
По последним данным, в Кировоградской области зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Всего на Украине зарегистрировано 549 случаев коронавируса, из которых 13 — летальные.