В соответствии с пунктом «бери или плати» Ямальского контракта, подписанного в 1996 году, PGNiG должна оплачивать не менее чем 8,7 миллиардов кубометров газа в год из предусмотренных 10,2 миллиардов кубометров. При этом польская сторона считает, что текущая цена не соответствует рыночным условиям, в связи с чем в феврале 2016 года подала иск против «Газпрома».
«Арбитражный суд признал аргументы PGNiG и таким образом подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной», — заявил председатель правления польской компании Ежи Квечиньский.
Арбитраж изменил способ установления цены на российский газ, привязав его к ценам на газ в Западной Европе. Это решение применяется с 1 ноября 2014 года, то есть в день, когда PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой пересмотреть цену контракта.
Это означает, что российская компания будет обязана вернуть PGNiG приблизительно $1,5 миллиарда, или 6,2 миллиарда злотых (119,2 миллиарда рублей). Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.