Арбитражный суд в Стокгольме вынес решение в пользу польской компании PGNiG в ее споре о цене на газ с российским «Газпромом». Об этом сообщила пресс-служба польской компании 30 марта

Поляки решили полностью отказаться от российского газа © commons.wikimedia.org, Artur Andrzej | Перейти в фотобанк

«Арбитражный суд признал аргументы PGNiG и таким образом подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной», — заявил председатель правления польской компании Ежи Квечиньский.

Арбитраж изменил способ установления цены на российский газ, привязав его к ценам на газ в Западной Европе. Это решение применяется с 1 ноября 2014 года, то есть в день, когда PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой пересмотреть цену контракта.

Это означает, что российская компания будет обязана вернуть PGNiG приблизительно $1,5 миллиарда, или 6,2 миллиарда злотых (119,2 миллиарда рублей). Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.