Фракция ВО «Батькивщина» обжалует в Конституционном суде принятие Верховной Радой Украины закона об открытии рынка земли. Об этом глава партии Юлия Тимошенко заявила на брифинге 31 марта, передает «Интерфакс»

Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение — представление в Конституционный суд. И мы убеждены, что, базируясь на ключевых документах Украины — Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что, в связи с наличием у ряда нардепов, голосовавших за указанный закон, больших объемов сельскохозяйственных земель, «Батькивщина» также обратится и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ранее депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции. Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений.

Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме. Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.