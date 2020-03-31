В ночь на 31 марта парламент принял законопроект о снятии моратория на продажу земель сельхозназначения. «За» проголосовали 259 народных депутатов.
«Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение — представление в Конституционный суд. И мы убеждены, что, базируясь на ключевых документах Украины — Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным», — заявила Тимошенко.
Она добавила, что, в связи с наличием у ряда нардепов, голосовавших за указанный закон, больших объемов сельскохозяйственных земель, «Батькивщина» также обратится и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Ранее депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента парламента и Конституции. Так, по их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений.
Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме. Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.