Украинские ветераны не смогут оздоровиться в Хорватии из-за коронавируса
Украинские ветераны не смогут оздоровиться в Хорватии из-за коронавируса
© РИА Новости, Мария Ващук | Перейти в фотобанк
«Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине почетный. Он был, и жаль, что уже — нет… Благодарная и светлая память», — говорится в сообщении.

Данные о времени и причинах смерти дипломата обнародованы не были.

Ранее МИД Украины сообщил о переходе всех украинских зарубежных дипучреждений на особый режим работы с 15 по 20 марта. Такое решение было принято после того, как у одного из неназванных украинских дипломатов был диагностирован коронавирус.

В какой именно стране это произошло, не сообщалось.