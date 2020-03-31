В понедельник, 30 марта, скончался почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Хорватии в Twitter

Украинские ветераны не смогут оздоровиться в Хорватии из-за коронавируса © РИА Новости, Мария Ващук | Перейти в фотобанк Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине почетный. Он был, и жаль, что уже — нет… Благодарная и светлая память», — говорится в сообщении.

Данные о времени и причинах смерти дипломата обнародованы не были.

Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

Ранее МИД Украины сообщил о переходе всех украинских зарубежных дипучреждений на особый режим работы с 15 по 20 марта. Такое решение было принято после того, как у одного из неназванных украинских дипломатов был диагностирован коронавирус.

В какой именно стране это произошло, не сообщалось.