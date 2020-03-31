По его словам, такое решение Офис генпрокурора Украины принял по просьбе следователей Нацполиции, которые просили продлить сроки досудебного следствия для завершения еще около 20 экспертиз и дополнительных следственных действий в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.
В то же время адвокаты всех троих подозреваемых возразили против этого ходатайства, поскольку убеждены в отсутствии доказательств, способных опровергнуть доводы защиты, а также в нарушениях при составлении документа.
Все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а часть из них — от психологической и антропологической экспертиз.
По словам Зузак, без завершения дополнительных следственных действий передавать дело в суд рано.
Кроме того, в ближайшие дни суд должен решить вопрос о продлении мер пресечения подозреваемым, сроки которых истекают в начале апреля.
При этом стоит отметить, что сроки досудебного расследования по делу Шеремета продлеваются не впервые. Так, до апреля оно было продлено в феврале.