Досудебное расследование убийства журналиста Павла Шеремета продлено еще на два месяца - до 12 июня 2020 года. Об этом прокурор по делу Сергей Зузак сообщил hromadske 30 марта

Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались давать показания – МВД Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам, такое решение Офис генпрокурора Украины принял по просьбе следователей Нацполиции, которые просили продлить сроки досудебного следствия для завершения еще около 20 экспертиз и дополнительных следственных действий в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

В то же время адвокаты всех троих подозреваемых возразили против этого ходатайства, поскольку убеждены в отсутствии доказательств, способных опровергнуть доводы защиты, а также в нарушениях при составлении документа.

Все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а часть из них — от психологической и антропологической экспертиз.

По словам Зузак, без завершения дополнительных следственных действий передавать дело в суд рано.

Кроме того, в ближайшие дни суд должен решить вопрос о продлении мер пресечения подозреваемым, сроки которых истекают в начале апреля.

При этом стоит отметить, что сроки досудебного расследования по делу Шеремета продлеваются не впервые. Так, до апреля оно было продлено в феврале.