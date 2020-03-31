Ранее, 23 марта, Гутерриш призвал к немедленному и полному прекращении огня во всех частях планеты из-за распространения COVID-19.
«Касаемо конфликта на востоке Украины — Франция и Германия призывают все стороны к тому, чтобы ввиду большой угрозы для здоровья людей отдавать отчет в своей ответственности. Мы призываем все стороны конфликта на востоке Украины последовать призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к глобальному перемирию ввиду пандемии коронавируса», — говорится в заявлении Парижа и Берлина.
В частности МИД Франции и ФРГ призвали обеспечить беспрепятственный доступ представителям мониторинговой миссии, а также к выполнению положений парижского саммита «нормандской четверки».