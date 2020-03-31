Стороны конфликта в Донбассе должны сложить оружие на фоне пандемии коронавируса и присоединиться таким образом к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Германии, которое было распространено 30 марта

До нескорой встречи. Конфликт в Донбассе поставлен на длинную паузу по надуманным причинам © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Касаемо конфликта на востоке Украины — Франция и Германия призывают все стороны к тому, чтобы ввиду большой угрозы для здоровья людей отдавать отчет в своей ответственности. Мы призываем все стороны конфликта на востоке Украины последовать призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к глобальному перемирию ввиду пандемии коронавируса», — говорится в заявлении Парижа и Берлина.

В частности МИД Франции и ФРГ призвали обеспечить беспрепятственный доступ представителям мониторинговой миссии, а также к выполнению положений парижского саммита «нормандской четверки».