Кандидат в президенты Польши от оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская обвинила действующие власти в намерении провести выборы, несмотря на пандемию. Об этом 30 марта сообщил сайт Deutsche Welle

Представители либеральной оппозиции в Польше призвали избирателей страны бойкотировать выборы президента, проведение которых запланировано на 10 мая. При этом правящая консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) намерена провести голосование в ранее объявленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

«Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь — это самое важное», — приводит призыв оппозиционного кандидата в президенты Малгожаты Кидавы-Блоньской издание.

Она заявила журналистам, что приостанавливает свою избирательную кампанию, чтобы не мешать борьбе с распространением коронавируса. Более того, политик считает, что организовывать выборы президента в сложившейся ситуации — это криминально. Коронавирус в Европе: Британия и Польша копируют немецкие меры, в Швеции — практически никаких ограничений © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Данную точку зрения разделяют большинство поляков. Так, согласно соцопросам, 72 процента жителей страны выступают за перенос президентских выборов.

В то же время недовольство значительной части граждан страны вызывает решение партии «Право и справедливость» позволить людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.

При этом президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на свой второй президентский срок, в эфире Польского телевидения выразил надежду, что после Пасхи страна сможет вернуться к «нормальной жизни» и выборы состоятся в обычном режиме.

«Но если случится так, что эпидемия продолжит бушевать, несмотря на то что мы будем поддерживать прежнюю дисциплину и ограничения, то, по моему мнению, сроки выборов не удастся сохранить», — допустил польский лидер.

По мнению большинства экспертов, проведение голосования в мае повышало шансы Анджея Дуды на победу, так как в настоящий момент он лидирует, согласно большинству опросов.

А вот перенос выборов на осень может негативно сказаться на поддержке действующего президента избирателями.