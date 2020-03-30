Увольнение Сергея Сивохо из СНБО показало, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного решения конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

В понедельник, 30 марта, Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

«Это очевидное подтверждение, что власть боится больше улицы, праворадикалов, и не готова идти на продавливание таких лайтовых версий по урегулированию на востоке. Зеленский, видимо, понимает, что никакой встречи в "нормандском формате" не будет в ближайшие месяцы. И ретушировать свой образ как президента мира уже не стоит. Уже не идет речь, что в парламенте будут голосовать за имплементацию Минских соглашений в законодательство, по особому статусу, выборам и так далее», — рассказал собеседник издания.

«Переоценил свои силы». Фесенко об увольнении Сивохо с должности советника секретаря СНБО © wikipedia.org

В марте этого года на презентации Национальной платформы примирения Сивохо подвергся нападению украинских радикалов, после того, как назвал войну в Донбассе «многослойным конфликтом».