Экономика Украины, как и других стран, в связи с карантинными ограничениями и резким спадом спроса на мировых рынках сталкивается с серьезными проблемами.
«Всего за неделю экспорт зерна с 1 миллиона 264 тысяч тонн сократился до 774 тысяч тонн», — подчеркивают корреспонденты Reuters.
При этом издание указывает, что основными покупателями украинского зерна были Иран, Египет и Турция.
Если брать показатели экспорта различных агрокультур через украинские морские порты, то можно заметить, что отгрузка пшеницы уменьшилась незначительно — до 303 тысяч тонн, тогда как 7 дней назад эта цифра составляла 319 тысяч тонн.
А вот поставки кукурузы обрушились вдвое с 871 тысячи тонн до 412 тысяч тонн.