В связи с эпидемией коронавируса только за последнюю неделю украинский экспорт зерновых через черноморские порты обрушился на 50% - до 774 тысяч тонн. Об этом 30 марта сообщило агентство Reuters

Экономика Украины, как и других стран, в связи с карантинными ограничениями и резким спадом спроса на мировых рынках сталкивается с серьезными проблемами.

«Всего за неделю экспорт зерна с 1 миллиона 264 тысяч тонн сократился до 774 тысяч тонн», — подчеркивают корреспонденты Reuters.

При этом издание указывает, что основными покупателями украинского зерна были Иран, Египет и Турция. Правительство просит Раду ввести уголовную ответственность за нелегальный экспорт во время карантина © Андрей Лубенский

Если брать показатели экспорта различных агрокультур через украинские морские порты, то можно заметить, что отгрузка пшеницы уменьшилась незначительно — до 303 тысяч тонн, тогда как 7 дней назад эта цифра составляла 319 тысяч тонн.

А вот поставки кукурузы обрушились вдвое с 871 тысячи тонн до 412 тысяч тонн.