Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла решение освободить на время карантина нанимателей от платы за пользование арендованным имуществом. Об этом 30 марта сообщил сайт Страна.UA

Депутаты украинского парламента постановили, что при определенных условиях возможно освобождение от платы в соответствии со статьей 762 Гражданского кодекса Украины ("Плата за пользование имуществом").

Согласно этому положению, наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, а так как эпидемия коронавируса признана форс-мажором — это является основанием для применения данного положения.

«Принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом поддержали 312 народных депутатов при необходимых 226 голосах», — указывают корреспонденты издания.

Кроме того, в положениях принятого законопроекта предусматривается, что на время карантина продолжаются сроки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в общей собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания. Только не карантин. Эвакуированные из Вьетнама украинцы убежали из-под обсервации в «Борисполе» © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

То же касается исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, требованиям о расторжении договора дарения, а также требованиям, вытекающим из договора найма.

Новый законопроект запрещает на период карантина повышение процентной ставки по кредитному договору.

Ранее депутаты украинского парламента проголосовали за антикризисный закон, который вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности" и некоторые другие законы.