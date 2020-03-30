Депутаты украинского парламента постановили, что при определенных условиях возможно освобождение от платы в соответствии со статьей 762 Гражданского кодекса Украины ("Плата за пользование имуществом").
Согласно этому положению, наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, а так как эпидемия коронавируса признана форс-мажором — это является основанием для применения данного положения.
«Принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом поддержали 312 народных депутатов при необходимых 226 голосах», — указывают корреспонденты издания.
Кроме того, в положениях принятого законопроекта предусматривается, что на время карантина продолжаются сроки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в общей собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания.
То же касается исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, требованиям о расторжении договора дарения, а также требованиям, вытекающим из договора найма.
Новый законопроект запрещает на период карантина повышение процентной ставки по кредитному договору.
Ранее депутаты украинского парламента проголосовали за антикризисный закон, который вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности" и некоторые другие законы.