Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе аппарата СНБО, передает «Детектор медиа»

Сивохо объяснил, почему он достойная кандидатура на пост главного миротворца Донбасса © Twitter, @donetsk62ua Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — говорится в материале.

Сивохо известен как юморист, шоумен и продюсер. На должность в СНБО его назначили 21 октября 2019 года. Ткаченко был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт» и театрально-концертного агентства ООО «Нью Фридом». Работал в СНБО с 23 октября прошлого года.