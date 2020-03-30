«По состоянию на 24 марта этого года (дата направления запроса) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — говорится в материале.
Сивохо известен как юморист, шоумен и продюсер. На должность в СНБО его назначили 21 октября 2019 года. Ткаченко был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт» и театрально-концертного агентства ООО «Нью Фридом». Работал в СНБО с 23 октября прошлого года.