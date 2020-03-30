«Всё перемелется»: Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус

Состояние звезды российской эстрады исследовали врачи инфекционной больницы в Коммунарке, куда Игорь Николаев обратился 27 марта.
«Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!» — написал он.
Накануне CNN сообщило, что 79-летний оперный певец Пласидо Доминго выписался из больницы в Мексике, где проходил курс лечения от осложнений, вызванных коронавирусом.