«Всё перемелется»: Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус

Не так страшен коронавирус, как его малюют. Надежда в эпицентре эпидемии
Не так страшен коронавирус, как его малюют. Надежда в эпицентре эпидемии
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк
Состояние звезды российской эстрады исследовали врачи инфекционной больницы в Коммунарке, куда Игорь Николаев обратился 27 марта.

«Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!» — написал он.

Накануне CNN сообщило, что 79-летний оперный певец Пласидо Доминго выписался из больницы в Мексике, где проходил курс лечения от осложнений, вызванных коронавирусом.

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